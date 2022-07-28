Оккупанты предприняли несколько неудачных попыток штурма и после поражения отступили, - Генштаб

Оккупанты продолжают обстреливать как позиции украинских военных так и гражданские объекты по всей линии фронта. Сегодня военные РФ несколько раз безуспешно прибегли к штурму на разных направлениях, но после поражения отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Длятся 155 сутки российского вторжения и сейчас ситуация на фронте такая:

Напомним, 28 июля в Кропивницком раздались взрывы. В это время в городе и Кировоградской области выли сирены.

До этого сообщалось, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 25-получили ранения.

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