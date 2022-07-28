Окупанти зробили кілька невдалих спроб штурму та після поразки відступили, - Генштаб

Окупанти продовжують обстрілювати як позиції українських військових так і цивільні об'єкти по всій лінії фронту. Сьогодні військові РФ кілька разів безуспішно вдалися до штурму на різних напрямках, але після поразки відступили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Триває 155 доба російського вторгнення і нині ситуація на фронті така:

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. В цей час у місті та Кіровоградській області вили сирени.

До цього повідомлялось, що внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень.

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