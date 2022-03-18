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Оккупанты предлагали главе Луганской ОГА сдаться

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Киев, Пятница 18 марта 2022 16:20
Оккупанты предлагали главе Луганской ОГА сдаться Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю российские оккупанты предлагали сдаться. Такие "предложения" поступали и другим представителям местной власти, трое из которых согласились.

Об этом глава Луганской ОГА рассказал в интервью РБК-Украина.

"Всем поступали такие предложения и мне непосредственно также...На оккупированных территориях у нас, к сожалению, есть как минимум три таких случая. Это в Станице, в Меловом и в Марковке. Все остальные отказались сотрудничать с оккупантами", - рассказал он.

Напомним, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город. В частности, такие сообщения получал и заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.

Также мэр Николаева Александр Сєнкевич получил сообщение от оккупантов с призывом "не доводить город до гуманитарной катастрофы".

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