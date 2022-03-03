Оккупанты потеряли уже 9000 личного состава: ВСУ обновили данные на восьмой день войны

В Вооруженных Силах Украины рассказали о потерях российских оккупационных войск с начала вторжения в Украину 24 февраля. Число убитых военных оккупанта за восемь дней составляет около 9 тысяч человек.

Об этом отчитались в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее мы писали, что под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе.

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