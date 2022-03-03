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Окупанти втратили вже 9000 особового складу: ЗСУ оновили дані на восьмий день війни

Автор: Світлана Мащенко

В Збройних силах України розповіли про втрати російських окупаційних військ з початку вторгнення в Україну 24 лютого. Кількість вбитих військових окупанта за вісім днів становить близько 9 тисяч осіб.

Про це звітували в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків - 217,
  • бойових броньованих машин - 900,
  • артилерійських систем - 90,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків - 30 (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів - 31 (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у відомстві.

Раніше ми писали, що під Миколаєвом місцеві захопили ворожий БТР і відкотили його на тракторі.

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