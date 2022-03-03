Окупанти втратили вже 9000 особового складу: ЗСУ оновили дані на восьмий день війни

В Збройних силах України розповіли про втрати російських окупаційних військ з початку вторгнення в Україну 24 лютого. Кількість вбитих військових окупанта за вісім днів становить близько 9 тисяч осіб.
Про це звітували в Генеральному штабі ЗСУ.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у відомстві.
Раніше ми писали, що під Миколаєвом місцеві захопили ворожий БТР і відкотили його на тракторі.
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