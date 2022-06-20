Оккупанты построили понтон через Оскол в Харьковской области: снимок со спутника

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол у временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня, находящийся в распоряжении " Схем ".

Журналисты "Схем" показали снимок военным экспертам. По их выводу, активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их мнению, является альтернативой не функционирующему железнодорожному мосту.

Так, спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Как сообщалось, ранее российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать в Северодонецк (Луганская область).

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