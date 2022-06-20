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Окупанти збудували понтон через Оскіл в Харківській області: знімок з супутника

Фото: окупанти збудували понтон через річку Оскіл (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутниковий знімок від 19 червня, який є у розпорядженні "Схем".

Так, супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Журналісти "Схем" показали знімок військовим експертам. За їх висновком, активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, на їх думку, є альтернативою залізничному мосту, який наразі не функціонує.

Як повідомлялося, раніше російські війська зруйнували всі мости, якими можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).

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Харків