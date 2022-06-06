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Оккупанты попытаются на этой неделе дойти до Славянска. Наступают с трех направлений, - Арестович

Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Противник накопил силы и планирует наступление на 3 ключевых направлениях. На этой неделе постарается дойти до Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Алексея Арестовича.

По его словам, российские войска перешли одновременно к оперативно-тактическому наступлению на трех ключевых участках.

"Если добавят и Запорожское направление, то станет совсем "весело". Изюм: там был кармашек, где Святогорск, и они его решили срезать. И судя по всему, им удастся это сделать. Давление там чрезвычайное", - заявил Арестович.

Еще одна локация, говорит он, трасса на Барвенково. Их задача-перерезать трассу Барвенково-Славянск.

После чего они выходят на рубеж Северского Донца полностью и затем у них будет операция форсирования и непосредственно переход к осаде Славянска. Это их планы. Они могут их реализовать в течение недели, потому что концентрация сил и средств позволяют это сделать. Посмотрим, хватит ли умений. Я озвучил крайний вариант, чтобы зрители были готовы к худшему", - сказал советник главы ОП Украины.

Арестович добавил, что третье направление - это Бахмутское. Там россияне движутся в направлении трассы Бахмут-Лисичанск и их пока не получается остановить.

Напомним, на Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага.

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Алексей Арестович