RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти спробують цього тижня дійти до Слов'янська. Наступають з трьох напрямків, - Арестович

Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Противник накопичив сили та планує наступ на 3 ключових напрямках. Цього тижня намагатиметься дійти до Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, російські війська перейшли одночасно до оперативно-тактичного наступу на трьох ключових ділянках.

"Якщо додадуть і запорізький напрямок, то стане зовсім "весело". Ізюм: там була кишенька, де Святогірськ, і вони її вирішили зрізати. І судячи з усього, їм вдасться це зробити. Тиск там надзвичайний", - заявив Арестович.

Ще одна локаці, говорить він, траса на Барвінкове. Їх завдання – перерізати трасу Барвінкове-Слов'янськ.

"Це буде часткове оточення наших військ. Після чого вони виходять на рубіж Сіверського Дінця повністю і потім у них буде операція форсування і безпосередньо перехід до облоги Слов'янська. Це їхні плани. Вони можуть їх реалізувати протягом тижня, тому що концентрація сил та засобів дозволяють це зробити. Подивимося, чи вистачить умінь. Я озвучив крайній варіант, щоб глядачі були готові до гіршого", - сказав радник глави ОП України.

Арестович додав, що третій напрямок - це Бахмутський. Там росіяни рухаються в напрямку траси Бахмут-Лисичанськ і їх поки що не виходить зупинити.

Нагадаємо, на Донбасі українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович