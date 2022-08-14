Оккупанты попытались провести штурмовые действия в Херсонской области, - ОК "Юг"

Российские оккупанты попытались провести штурмовые действия в направлении поселка Лозовое в Херсонской области. Действия врага успеха не имели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Захватчики также нанесли 5 авиационных ударов по позициям ВСУ на линии соприкосновения. В результате этих атак противника ни один украинский военный не пострадал.
"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригорьевское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потерь и разрушений не зафиксировано", - отметили в ОК "Юг".
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.
По словам главы государства, наши воины не теряют ни одного дня, уменьшая потенциал оккупантов.
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