Оккупанты обстреляли больницу в Балаклее: пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации

Российские военные обстреляли районную больницу города Балаклеи Харьковской области. Сообщается, что сейчас здание частично повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В частности, сейчас пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, а это около 70 человек.
"Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины. Обстрел мирного населения Россией - это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", - говорится в сообщении.
Как известно, Балаклея - это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.
Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO.
Напомним, война РФ против Украины длится 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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