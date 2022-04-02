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Оккупанты обстреляли больницу в Балаклее: пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные обстреляли районную больницу города Балаклеи Харьковской области. Сообщается, что сейчас здание частично повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, сейчас пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, а это около 70 человек.

"Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины. Обстрел мирного населения Россией - это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", - говорится в сообщении.

Как известно, Балаклея - это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO.

Напомним, война РФ против Украины длится 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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