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Российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO, - Синегубов

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Харьков, Пятница 25 марта 2022 10:06
Российские войска обстреляли аэропорт Харькова и супермаркет METRO, - Синегубов Фото: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска в ночь на 25 марта обстреляли аэропорт в Харькове. А утром под обстрел попал супермаркет METRO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.

По его словам, оккупанты обстреляли терминал аэропорта, всего за ночь противник совершил более 50 обстрелов города.

Он также отметил, что накануне Харьков был атакован реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган". Вечером крылатая ракета упала в историческом центре города, также оккупанты сбрасывали авиабомбы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом российский вертолет обстрелял свои же войска в селе Малая Рогань. По данным Синегубова, уничтожено большое количество личного состава противника.

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