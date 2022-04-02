Окупанти обстріляли лікарню у Балаклії: пацієнти та персонал потребують негайної евакуації

Російські військові обстріляли районну лікарню міста Балаклії Харківської області. Повідомляється, що наразі будівля частково пошкоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема, наразі пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, а це близько 70 осіб.
"Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини. Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.
Раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли аеропорт Харкова і супермаркет METRO.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 38-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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