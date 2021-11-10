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Оккупанты пообещали возобновить полноценную работу КПВВ "Станица Луганская", - Гармаш

Автор: Валерия Полищук

Пропуск на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской может возобновить полноценную работу в четверг, 11 ноября. Такое обещание дали представители оккупационных властей во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша в Facebook.

"Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ "Станица Луганская", - написал он.

Напомним, 5 ноября из-за очередного обстрела на Донбассе останавливали пропуск на КПВВ "Станица Луганская".

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КПВВСтаница Луганская