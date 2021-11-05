Из-за обстрела на Донбассе останавливали пропуск на КПВВ в Станице Луганской

Из-за очередного обстрела на Донбассе останавливали пропуск на контрольном пункте въезда-выезде (КПВВ) в Станице Луганской. В частности, людей не пропускали боевики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По его словам, в результате обстрела обесточены села Сизое и Болотенное, огонь велся снарядами калибра 82 мм и 122 мм.

"Уточняем информацию: КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны не прекращала свою работу, однако из свидетельств возвращавшихся людей стало известно, что боевики перестали пропускать граждан", - отметил Гайдай.

Он добавил, что по состоянию на вторую половину дня боевики возобновили пропуск людей.