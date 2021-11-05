Из-за обстрела на Донбассе останавливали пропуск на КПВВ в Станице Луганской
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Из-за очередного обстрела на Донбассе останавливали пропуск на контрольном пункте въезда-выезде (КПВВ) в Станице Луганской. В частности, людей не пропускали боевики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
По его словам, в результате обстрела обесточены села Сизое и Болотенное, огонь велся снарядами калибра 82 мм и 122 мм.
"Уточняем информацию: КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны не прекращала свою работу, однако из свидетельств возвращавшихся людей стало известно, что боевики перестали пропускать граждан", - отметил Гайдай.
Он добавил, что по состоянию на вторую половину дня боевики возобновили пропуск людей.