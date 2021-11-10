Окупанти пообіцяли відновити повноцінну роботу КПВВ "Станиця Луганська", - Гармаш

Пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській може відновити повноцінну роботу в четвер, 11 листопада. Таку обіцянку дали представники окупаційної влади під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша в Facebook.
"Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли з завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ "Станиця Луганська", - написав він.
Нагадаємо, 5 листопада через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на КПВВ "Станиця Луганська".