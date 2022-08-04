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Окупанти не розуміють цілей кремлівської "спецоперації" в Україні: перехоплення ГУР

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 15:38
Окупанти не розуміють цілей кремлівської "спецоперації" в Україні: перехоплення ГУР Фото: окупанти не розуміють, чому воюють в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські солдати не розуміють цілей так званої "спецоперації" Кремля в Україні, а також скаржаться на величезні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупанти скаржаться на недолугість наказів командирів, які посилають солдатів "на смерть".

"Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все... До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла", - сказав окупант.

Також російський військовий зазначив, що командування не шкодує техніку, а на полі залишається "металолом".

Співрозмовник заявив, що не розуміє, чому росіяни вторглися в Україну.

"Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається", - сказав він.

Нагадаємо, у недавній перехопленій розмові окупанти розповіли, що захоплюються українськими захисниками.

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