Оккупанты полностью уничтожили один из символов Северодонецка

Российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Ледовый дворец был одним из символов Северодонецка.
"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные - почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка... Вдребезги", - написал он.
Ледовый дворец был построен в Северодонецке еще в 1975 году. Он размещался в центральной части города. Дворец был рассчитан на 5000 зрителей.
Напомним, оккупанты обстреливают Лисичанск, что в Луганской области, из крупного калибра, опасно находиться даже в укрытиях.