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Окупанти вщент знищили один із символів Сєвєродонецька

Фото: знищений Льодовий палац (Сергій Гайдай facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Льодовий палац був одним з символів Сєвєродонецька.

"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька... Вщент", - написав він.

Льодовий палац був побудований у Сєвєродонецьку ще в 1975 році. Він розташовувався в центральній частині міста. Палац був розрахований на 5000 глядачів.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Лисичанськ, що в Луганській області, з великого калібру, небезпечно перебувати навіть в укриттях.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України