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Оккупанты похитили поселкового голову курортной Кирилловки

Фото: российские оккупанты похитили поселкового голову (gettyimages)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты похитили поселкового голову Кирилловки (Запорожская область) Ивана Малеева. Его увезли в комендатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

Сообщается, что вчера в Кирилловку заехало порядка 30 российских БТРов, а сегодня утром техника окружила поселок, и оккупанты начали ходить по домам. По словам местных жителей, военные РФ искали браконьеров.

Кроме того, они стреляли в сторону рыбаков, которые сегодня все же вышли в море. А также избили местного жителя, забрав с его двора автомобиль и лодку.

Позже стало известно о похищении поселкового головы Ивана Малеева, которого увезли в комендатуру. Местные жители сообщили, что россияне начали рыть окопы вокруг курортного поселка.

Напомним, российские войска вошли в Кирилловку в марте, местная власть отказалась сотрудничать с оккупантами.

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КирилловкаВойна России против Украины