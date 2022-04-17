Оккупанты похитили поселкового голову курортной Кирилловки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " РИА Мелитополь".

Сообщается, что вчера в Кирилловку заехало порядка 30 российских БТРов, а сегодня утром техника окружила поселок, и оккупанты начали ходить по домам. По словам местных жителей, военные РФ искали браконьеров.

Кроме того, они стреляли в сторону рыбаков, которые сегодня все же вышли в море. А также избили местного жителя, забрав с его двора автомобиль и лодку.

Позже стало известно о похищении поселкового головы Ивана Малеева, которого увезли в комендатуру. Местные жители сообщили, что россияне начали рыть окопы вокруг курортного поселка.