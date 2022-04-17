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Окупанти викрали селищного голову курортної Кирилівки

Фото: російські окупанти викрали селищного голову (gettyimages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти викрали селищного голову Кирилівки (Запорізька область) Івана Малєєва. Його відвезли в комендатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".

Повідомляється, що вчора в Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів, а сьогодні вранці техніка оточила селище, і окупанти почали ходити по домівках. За словами місцевих жителів, військові РФ шукали браконьєрів.

Крім того, вони стріляли в бік рибалок, які сьогодні все ж вийшли в море. А також побили місцевого жителя, забравши з його двору автомобіль і човен.

Пізніше стало відомо про викрадення селищного голови Івана Малєєва, якого відвезли в комендатуру. Місцеві жителі повідомили, що росіяни почали рити окопи навколо курортного селища.

Нагадаємо, російські війська увійшли в Кирилівку в березні, місцева влада відмовилася співпрацювати з окупантами.

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КирилловкаВійна Росії проти України