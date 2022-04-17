Окупанти викрали селищного голову курортної Кирилівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " РИА Мелітополь".

Повідомляється, що вчора в Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів, а сьогодні вранці техніка оточила селище, і окупанти почали ходити по домівках. За словами місцевих жителів, військові РФ шукали браконьєрів.

Крім того, вони стріляли в бік рибалок, які сьогодні все ж вийшли в море. А також побили місцевого жителя, забравши з його двору автомобіль і човен.

Пізніше стало відомо про викрадення селищного голови Івана Малєєва, якого відвезли в комендатуру. Місцеві жителі повідомили, що росіяни почали рити окопи навколо курортного селища.