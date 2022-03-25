Российские войска вошли в курортную Кирилловку. Власти отказались сотрудничать

"Сегодня и к нам заехали гости, представители Российской Федерации, военные. Представились военной комендатурой Мелитополя, предложили сотрудничать, на что мы отказались. Поэтому я не знаю насколько долго они дадут нам возможность работать, но как бы там ни было прошу всех соблюдать спокойствие, не нервничать. Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - отметил он.