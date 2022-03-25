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Российские войска вошли в курортную Кирилловку. Власти отказались сотрудничать

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Кирилловка, Пятница 25 марта 2022 18:13
Российские войска вошли в курортную Кирилловку. Власти отказались сотрудничать Фото: российские войска вошли в курортную Кирилловку (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты вошли в курортную Кирилловку (Запорожская область). Местная власть отказалась с ними сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение поселкового главы Ивана Малеева.

"Сегодня и к нам заехали гости, представители Российской Федерации, военные. Представились военной комендатурой Мелитополя, предложили сотрудничать, на что мы отказались. Поэтому я не знаю насколько долго они дадут нам возможность работать, но как бы там ни было прошу всех соблюдать спокойствие, не нервничать. Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что самопровозглашенный "мэр" оккупированного Мелитополя Галина Данильченко заблокировала украинскую гуманитарную помощь.

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Запорожская область Кирилловка Война России против Украины
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