Российские войска вошли в курортную Кирилловку. Власти отказались сотрудничать
Российские оккупанты вошли в курортную Кирилловку (Запорожская область). Местная власть отказалась с ними сотрудничать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение поселкового главы Ивана Малеева.
"Сегодня и к нам заехали гости, представители Российской Федерации, военные. Представились военной комендатурой Мелитополя, предложили сотрудничать, на что мы отказались. Поэтому я не знаю насколько долго они дадут нам возможность работать, но как бы там ни было прошу всех соблюдать спокойствие, не нервничать. Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - отметил он.
Напомним, сегодня стало известно, что самопровозглашенный "мэр" оккупированного Мелитополя Галина Данильченко заблокировала украинскую гуманитарную помощь.
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