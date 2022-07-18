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Оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

По его словам, российские военные на ЗАЭС прибегают к новым методам террора.

"Вчера - 17 июля - они захватили и увезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Игоря Квашнина. На данный момент его местонахождение невозможно установить", - отметил он.

Орлов подчеркнул, что эта служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС, то есть за отсутствие загрязнения какими-либо веществами, включая радиоактивные.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные превратили ЗАЭС в военную базу, разместив на ее территории танки, бронетранспортеры, а также системы залпового огня "Град" и "Смерч".

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Запорожская АЭСЭнергодар