Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

За його словами, російські військові на ЗАЕС вдаються до нових методів терору.

"Вчора - 17 липня - вони захопили і відвезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На даний момент його місцезнаходження неможливо встановити", - зазначив він.

Орлов підкреслив, що ця служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто за відсутність забруднення будь-якими речовинами, включаючи радіоактивні.