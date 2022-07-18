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Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції (АЕС).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

За його словами, російські військові на ЗАЕС вдаються до нових методів терору.

"Вчора - 17 липня - вони захопили і відвезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На даний момент його місцезнаходження неможливо встановити", - зазначив він.

Орлов підкреслив, що ця служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто за відсутність забруднення будь-якими речовинами, включаючи радіоактивні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові перетворили ЗАЕС на військову базу, розмістивши на її території танки, бронетранспортери, а також системи залпового вогню "Град" і "Смерч".

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