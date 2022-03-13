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Оккупанты похитили мэра еще одного города в Запорожской области

Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты похитили мэра еще одного города в Запорожской области. На этот раз - городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев", - отметил он.

Напомним, на этой неделе российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, его удерживают уже несколько дней.

Сегодня первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что украинские спецслужбы работают над освобождением Федорова.

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