Украинские спецслужбы принимают меры для освобождения мэра Мелитополя, - Енин
Украинские спецслужбы принимают меры для захваченного мэра Мелитополя Ивана Федорова. На данный момент известно, что он до сих пор удерживается российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире марафона единых новостей.
"На данном этапе нам известно, что он удерживается российскими оккупационными властями. Наши спецслужбы предпринимают определенные меры для его освобождения", - отметил Енин.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захватом мэра Мелитополя российская сторона перешла к новой стадии террора.
Тем временем оккупанты объявили новым "мэром" Мелитополя Галину Данильченко - представительницу "Оппозиционного блока".
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