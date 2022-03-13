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Украинские спецслужбы принимают меры для освобождения мэра Мелитополя, - Енин

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Мелитополь, Воскресенье 13 марта 2022 10:02
Украинские спецслужбы принимают меры для освобождения мэра Мелитополя, - Енин Фото: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинские спецслужбы принимают меры для захваченного мэра Мелитополя Ивана Федорова. На данный момент известно, что он до сих пор удерживается российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире марафона единых новостей.

"На данном этапе нам известно, что он удерживается российскими оккупационными властями. Наши спецслужбы предпринимают определенные меры для его освобождения", - отметил Енин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захватом мэра Мелитополя российская сторона перешла к новой стадии террора.

Тем временем оккупанты объявили новым "мэром" Мелитополя Галину Данильченко - представительницу "Оппозиционного блока".

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