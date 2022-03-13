Російські окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області. Цього разу - міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.
"Воєнні злочини стають системними. Викрадений міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв", - зазначив він.
Нагадаємо, цього тижня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, його утримують уже кілька днів.
Сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що українські спецслужби працюють над визволенням Федорова.
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