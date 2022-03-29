Оккупанты похитили по меньшей мере 30-40 жителей Херсонской области

"По тому, что я знаю. По тем данным, что с высокой степенью достоверности, скажем так. Это не менее трех - четырех десятков человек, по части лиц сейчас идет уточнение. Акцентирую - это по меньшей мере (тридцать - сорок человек - ред.)", - рассказал Соболевский.

Он уточнил, что сейчас очень трудно общаться, ведь некоторые люди, которых все же отпускают российские агрессоры, находятся в таком моральном и физическом состоянии, что они просто отключают телефоны и пытаются скрыться на некоторое время, а поэтому информацию об их дальнейшей судьбе удается получать с задержкой.

"Делается все возможное, чтобы те, кого враг похитил и отпустил, получили медицинскую и психологическую поддержку", - отметил Соболевский.

И заметил, что некоторых людей "прессуют, ломают очень жестко", вплоть до того, что им потом нужна серьезная медицинская помощь, а именно - операции.

Напомним, в Геническе российские оккупанты вчера похитили депутата Генического совета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова.

Также стало известно, что в Балаклее оккупанты похитили заместителя мэра, Сергея Полторака. Так же есть информация, что задержан и городской голова.

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