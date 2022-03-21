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Оккупанты похитили из порта Бердянска 5 кораблей с зерном, - глава ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Владимир Костырин

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в Бердянске, временно захваченном российскими войсками, из порта оккупанты буксиром отогнали 5 кораблей, загруженных зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в эфире украинского телемарафона.

Он отметил, что на этих суднах было несколько десятков тысяч тонн зерна, и добавил, что очередной случай пиратства российских захватчиков произошел несколько дней назад.

"Некоторые из них были полностью загружены - это мы видим по таможенным документам, некоторые - частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта", - сказал Старух.

Жители Бердянска сообщают, что судна были отогнаны российскими буксирами.

Куда были отправлены эти похищенные россиянами корабли, будет известно позже, говорит председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Бердянске военные РФ били и задерживали людей, которые вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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