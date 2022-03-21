RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти викрали з порту Бердянська 5 кораблів із зерном, - глава ОВА

Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Володимир Костирін

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Бердянську, тимчасово захопленому російськими військами, з порту окупанти буксиром відігнали 5 кораблів, завантажених зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника в ефірі українського телемарафону.

Він зазначив, що на цих суднах було кілька десятків тисяч тонн зерна, і додав, що черговий випадок піратства російських загарбників стався кілька днів тому.

"Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо по митних документах, деякі - частково завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту", - сказав Старух.

Жителі Бердянська повідомляють, що судна були відігнані російськими буксирами.

Куди були відправлені ці викрадені росіянами кораблі, буде відомо пізніше, каже голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що 20 березня у Бердянську військові РФ били і затримували людей, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськВійна Росії проти України