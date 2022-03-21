Окупанти викрали з порту Бердянська 5 кораблів із зерном, - глава ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Бердянську, тимчасово захопленому російськими військами, з порту окупанти буксиром відігнали 5 кораблів, завантажених зерном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника в ефірі українського телемарафону.
Він зазначив, що на цих суднах було кілька десятків тисяч тонн зерна, і додав, що черговий випадок піратства російських загарбників стався кілька днів тому.
"Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо по митних документах, деякі - частково завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту", - сказав Старух.
Жителі Бердянська повідомляють, що судна були відігнані російськими буксирами.
Куди були відправлені ці викрадені росіянами кораблі, буде відомо пізніше, каже голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що 20 березня у Бердянську військові РФ били і затримували людей, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.
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