В Бердянске оккупанты били и задерживали людей, вышедших на мирный митинг

В Бердянске Запорожской области 20 марта прошел мирный митинг против российской оккупации. Вражеские войска пытались разогнать акцию протеста, били и задерживали участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Сегодня на мирную демонстрацию собралось около 200-250 местных жителей. Они держали государственные флаги и пели украинские песни. Участники митинга прошлись по центральной улице к исполкому, где сейчас сидят оккупанты.

Российские военные начали окружать протестующих. Когда часть людей пошла к набережной, оккупанты начали силой разгонять демонстрацию. Они открывали огонь в воздух, угрожая выстрелить в ноги. Некоторых митингующих повалили на землю, заставляли раздеться и обыскивали вещи.

Местная жительница сообщила, что, вероятно, кого-то из участников акции задержали, поскольку рядом стояли два автозака.