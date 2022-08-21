Окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці, - мер
Представники окупаційної "влади" Нової Каховки викрали директорів місцевих ліцеїв Ірину Дубас та Оксану Якубову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка в коментарі "Суспільне".
За його словами, Дубас і Якубову "заарештували" в результаті доносу однієї з колаборанток у Новій Каховці.
"Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою і прийняла від них один з ліцеїв. Наскільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас і Оксані Якубовій, нібито вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували", - розповів Коваленко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Винника і захопили головний корпус вишу.
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