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Окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці, - мер

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Херсонська область, Неділя 21 серпня 2022 18:19
Окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці, - мер Ілюстративне фото: окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представники окупаційної "влади" Нової Каховки викрали директорів місцевих ліцеїв Ірину Дубас та Оксану Якубову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка в коментарі "Суспільне".

За його словами, Дубас і Якубову "заарештували" в результаті доносу однієї з колаборанток у Новій Каховці.

"Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою і прийняла від них один з ліцеїв. Наскільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас і Оксані Якубовій, нібито вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували", - розповів Коваленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Винника і захопили головний корпус вишу.

Також ми писали, що голову Зеленоподської ОТГ Херсонської області Олену Пелешок викрали разом з водієм сільради.

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