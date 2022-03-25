Оккупанты похитили в Черниговской области главу общины и бизнесмена

Как пишет издание, эту информацию ему подтвердил глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.

По его словам, оккупанты пришли к мужчинам утром 25 марта. Указано, что везут их в направлении Городни - пока это все что известно о похищении.

Как отмечается, это не первый случай похищения людей в Черниговской области российскими оккупантами.

Так, в с. Гремяч Новгород-Северского района 20 марта вражеские солдаты похитили старосту. Также в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины оккупанты задержали старосту села Николая Будаловського и местную депутата и директора школы Татьяну Безлюдную. В селе Новая Басань сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.

Напомним, в Бердянске российские оккупанты похитили народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева.

Добавим, перед этим российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара, который отказался сотрудничать с захватчиками.

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