Оккупанты похитили почти 500 человек в Запорожской области, - ОВА

Чиновник рассказал, что россияне пытаются террористическими методами подавлять любые проявления свободы.

"Людей похищают, почти 500 человек у нас уже фактов подтвержденных, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших громадах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", - сказал Старух.

По его словам, так же захватчики пробуют заставить коллаборировать учителей, чтобы те начали обучение детей.

"На оккупированных территориях есть школы которые не работают, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи. Люди, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате", - добавил глава ОВА.