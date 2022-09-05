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Окупанти викрали майже 500 осіб у Запорізькій області, - ОВА

Фото: Окупанти викрали майже 500 осіб у Запорізькій області (facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було викрадено майже 500 людей. Із них понад 200 окупанти досі утримують у застінках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА ОЛександра Старуха в ефірі телемарафону.

Посадовець розповів, що росіяни намагаються терористичними методами придушувати будь-які вияви волі.

"Людей викрадають, майже 500 людей у нас вже фактів підтверджених, більше 200 людей, на жаль, перебувають до сих пір у застінках. І це в усіх наших громадах, безпосередньо на окупованих територіях така ситуація", - сказав Старух.

За його словами, так само загарбники пробують примусити колаборувати вчителів, щоб ті розпочали навчання дітей.

"На окупованих територіях є школи які не працюють, 40 шкіл майже з 400, не працюють взагалі, немає із ними зв’язку. Люди, які виїхали на підконтрольну Україні територію, навчають дітей в онлайн форматі", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, у селищі Нова Маячка Херсонської області російські військові за проукраїнську позицію викрали подружжя, а в Херсоні - місцевого жителя.

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