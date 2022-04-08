Оккупанты похитили более 120 тысяч украинских детей, - Денисова

Оккупанты похитили и вывезли в Россию более 120 тысяч украинских детей. Путин хочет передать их в приемные семьи по ускоренной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
"Рашистские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса", - написала омбудсмен в своем Facebook.
По ее словам, в госдуме уже прорабатываются соответствующие изменения в российское законодательство. Денисова отметила, что после этого возвращение ребенка родителям станет невозможным.
По разным источникам, оккупанты вывезли в Россию более 121 тысячи украинских детей. Это как дети-сироты, так и те, кто имеет родителей.
"В настоящее время известно, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направление Таганрога", - уточнила Денисова.
Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны России против Украины учесть эти факты нарушений прав украинских детей и военных преступлений российских оккупантов.
Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе 5 детей.
Война России против Украины продолжается 44-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!