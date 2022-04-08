Обстрел вокзала в Краматорске. Погибли 50 человек, среди них 5 детей

Фото: 50 человек погибли в результате обстрела вокзала в Краматорске (фото t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, из них 5 детей. Еще 98 местных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.