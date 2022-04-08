Обстрел вокзала в Краматорске. Погибли 50 человек, среди них 5 детей
В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, из них 5 детей. Еще 98 местных жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Отмечается, что на месте трагедии сразу погибли 38 человек, еще 12 скончались в больницах.
Кроме того, 98 пострадавших были госпитализированы. Среди них 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.
Напомним, российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске утром 8 апреля. Изначально сообщалось о 30 погибших.
Президент Владимир Зеленский отметил, что российская армия применила ракету "Точка У".
Раненых во время обстрела начали эвакуировать в больницы в другие регионы Украины.
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