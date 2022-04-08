RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти викрали понад 120 тисяч українських дітей, - Денісова

Фото: окупанти викрали і вивезли в Росію понад 120 тисяч українських дітей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупанти викрали і вивезли в Росію понад 120 тисяч українських дітей. Путін хоче передати їх у прийомні сім'ї за прискореною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Рашистські ЗМІ почали публікувати інформацію про ініціативу президента РФ щодо внесення змін до законодавства для організації прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу", - написала омбудсмен у своєму Facebook.

За її словами, в держдумі вже опрацьовуються відповідні зміни в російське законодавство. Денісова зазначила, що після цього повернення дитини батькам стане неможливим.

За різними джерелами, окупанти вивезли до Росії понад 121 тисячу українських дітей. Це як діти-сироти, так і ті, хто має батьків.

"В цей час відомо, що частина дітей вивезена окупантами з Маріуполя в Донецьк і в напрямок Таганрога", - уточнила Денісова.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни Росії проти України врахувати ці факти порушень прав українських дітей та військових злочинів російських окупантів.

Нагадаємо, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, загинули 50 осіб, у тому числі 5 дітей.

Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ДенисоваДіти війниВійна в УкраїніВійна Росії проти України