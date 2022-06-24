Оккупанты похищают родных и детей украинских военных, - разведка

Случаи похищения родственников украинских бойцов на временно оккупированных территориях участились. Оккупанты пытаются таким образом шантажировать наших военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей", - пишет пресс-служба разведки.
Случаи похищения людей участились на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Также недавно стало известно о том, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей нашего защитника.
"В дальнейшем, россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных", - добавляет пресс-служба разведки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты начали проводить"перепись населения " среди жителей Мариуполя.
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