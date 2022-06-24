Оккупанты похищают родных и детей украинских военных, - разведка

"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей", - пишет пресс-служба разведки.

Случаи похищения людей участились на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Также недавно стало известно о том, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей нашего защитника.

"В дальнейшем, россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных", - добавляет пресс-служба разведки.