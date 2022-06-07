Оккупанты подтвердили кражу украинского зерна в Запорожской области

"Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - заявил Балицкий.

При этом коллаборант добавил, что в будущем "поставки" зерна из оккупированных территорий увеличат в сотни раз.

"И это будет не 11 вагонов, а это будут сотни вагонов, тысячи вагонов", - рассказал Балицкий.