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Оккупанты подтвердили кражу украинского зерна в Запорожской области

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Из оккупированных регионов Запорожской области отправили первый товарный поезд с зерном в Крым.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - заявил Балицкий.

При этом коллаборант добавил, что в будущем "поставки" зерна из оккупированных территорий увеличат в сотни раз.

"И это будет не 11 вагонов, а это будут сотни вагонов, тысячи вагонов", - рассказал Балицкий.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины, с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

Также мы писали, что в Лондоне призывают начать расследование относительно хищения зерна на оккупированных территориях Украины.

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