Оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами в Херсонской области: что известно

Поезд оккупантов прибыл на станцию 31 июля. На следующий день около 8 утра российские войска начали разгрузку эшелона. С целью маскировки процесса и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления.

Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник из-за неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 июля украинские военные ударили по российскому железнодорожному эшелону,