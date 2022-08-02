Оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами в Херсонской области: что известно

На железнодорожной станции "Каланчак" в Херсонской области оккупанты подорвали собственный поезд, которые перевозил военную технику и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой портал ГУР Минобороны Украины.
Поезд оккупантов прибыл на станцию 31 июля. На следующий день около 8 утра российские войска начали разгрузку эшелона. С целью маскировки процесса и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления.
Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник из-за неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.
Кроме того, в ночь с 29 на 30 июля украинские военные ударили по российскому железнодорожному эшелону,
Ранее в ГУР рассказали, что перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.
Напомним, уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.
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