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В ГУР рассказали об участии США в нанесении ударов из HIMARS

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Украина, Вторник 02 августа 2022 13:57
В ГУР рассказали об участии США в нанесении ударов из HIMARS Фото: во время ударов из HIMARS ВСУ консультируются с США (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Telegraph представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого .

По его словам, при использовании HIMARS ВСУ используют информацию, полученную в режиме реального времени. При этом американские должностные лица не предоставляют непосредственные данные для наведения. Однако, как уточнил Скибицкий, "существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет".

В частности, этот уровень позволил бы Вашингтону "остановить любые потенциальные атаки", если американская сторона "недовольна намеченной целью", отмечает издание.

Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

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