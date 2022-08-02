В ГУР рассказали об участии США в нанесении ударов из HIMARS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Telegraph представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого .

По его словам, при использовании HIMARS ВСУ используют информацию, полученную в режиме реального времени. При этом американские должностные лица не предоставляют непосредственные данные для наведения. Однако, как уточнил Скибицкий, "существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет".

В частности, этот уровень позволил бы Вашингтону "остановить любые потенциальные атаки", если американская сторона "недовольна намеченной целью", отмечает издание.