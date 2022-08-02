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Окупанти підірвали свій потяг з боєприпасами на Херсонщині: що відомо

Фото: окупанти підірвали свій потяг з боєприпасами в Херсонській області (gur.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області окупанти підірвали власний потяг, який перевозив військову техніку та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал ГУР Міноборони України.

Поїзд окупантів прибув на станцію 31 ипня. Наступного дня близько 8 ранку російські війська почали розвантаження ешелону. З метою маскування процесу та захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення.

Ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, яка виникла через невміле використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

Крім того, в ніч з 29 на 30 липня українські військові вдарили по російському залізничному ешелону,

Раніше в ГУР розповіли, що перед ударами американських реактивних систем залпового вогню HIMARS українські військові консультуються з США.

Нагадаємо, вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

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ХерсонРосійська Федерація