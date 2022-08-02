Окупанти підірвали свій потяг з боєприпасами на Херсонщині: що відомо

Поїзд окупантів прибув на станцію 31 ипня. Наступного дня близько 8 ранку російські війська почали розвантаження ешелону. З метою маскування процесу та захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення.

Ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, яка виникла через невміле використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

Крім того, в ніч з 29 на 30 липня українські військові вдарили по російському залізничному ешелону,