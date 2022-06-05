UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты планируют вывозить жителей Херсона на "расчистку" Мариуполя, - Денисова

Фото: жителей Херсона хотят вывозить на "расчистку" Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные планируют привлечь жителей временно оккупированного Херсона для "расчистки" Мариуполя. В обмен людям обещают испорченные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал экс-омбудсмена Людмилы Денисовой.

В Херсоне оккупанты открыли филиал "Единой России", где собирают паспортные данные местных жителей. Один из представителей самопровозглашенной власти заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя". В обмен людям предлагают пару банок просроченной тушенки.

"То есть для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев, жителей оккупированного Херсона", - говорится в сообщении.

Действия российских оккупантов нарушают ряд норм международного права, в том числе и Женевскую конвенцию.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Херсоне начали грабить торговые центры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонМариуполь