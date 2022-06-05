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Окупанти планують вивозити жителів Херсона на "розчищення" Маріуполя, - Денісова

Фото: жителів Херсона хочуть вивозити на "розчищення" Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові планують залучити жителів тимчасово окупованого Херсона для "розчищення" Маріуполя. В обмін людям обіцяють зіпсовані продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал екс-омбудсмена Людмили Денісової.

У Херсоні окупанти відкрили філію "Єдиної Росії", де збирають паспортні дані місцевих жителів. Один з представників самопроголошеної влади заявив, що херсонців відправлятимуть "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя". В обмін на це людям пропонують пару банок простроченої тушонки.

"Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців - жителів окупованого Херсона", - йдеться у повідомленні.

Дії російських окупантів порушують низку норм міжнародного права, зокрема і Женевську конвенцію.

Раніше ми повідомляли, що окупанти у Херсоні почали грабувати торгові центри.

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ХерсонМаріуполь