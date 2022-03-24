Оккупанты планируют устроить "большой террор" в Херсоне, чтобы подавить протесты, - The Times

В письме, предположительно написанном сотрудником службы внутренней безопасности России, говорится, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с протестующими в украинском городе, где люди каждый день выходят на улицы и прогоняют оккупантов из Херсона.

В ФСБ заявляют, что если бы им удалось выявить лидеров движения протестов, то этих людей уже бы ликвидировали. Протестующих спасает то, что российские спецслужбы не знают, кого именно им надо схватить.

"Большой террор" будет направлен на уменьшение протестов с помощью "чрезвычайно суровых методов разгона", включая "тяжелые ранения" некоторых митингующих.

Отметим, что со 2 марта российские военные временно контролируют Херсон и окрестности города. Местные жители постоянно выходят на митинги в поддержку Украины, благодаря чему оккупанты провалили акцию с "признанием "ХНР".