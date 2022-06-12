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Оккупанты планируют усилить наступление на Славянск и Северск, - ISW

Фото: оккупанты планируют усилить наступление на Славянск и Северск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях на Донбассе. В частности, действия оккупантов свидетельствуют о планах прорыва на Славянск и Северск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Войска РФ построили новый мост вдоль российских наземных линий связи к Изюму Харьковской области, что может свидетельствовать о том, что оккупационные силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск, отмечают аналитики.

В то же время россияне продолжили штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма.

Институт со ссылкой на геолокационные кадры предполагает, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевахе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжали вести наземные наступления в районе Северодонецка, но украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города.
  • Захватчики, вероятно, возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горно-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.
  • Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке), на юг от предыдущих операций.
  • Российские оккупационные чиновники выдали первую партию российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вчера отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.

Кроме того, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, 11 июня украинские военные сорвали планы российских оккупантов перейти в наступление на Запорожье.

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