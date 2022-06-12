Оккупанты планируют усилить наступление на Славянск и Северск, - ISW

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях на Донбассе. В частности, действия оккупантов свидетельствуют о планах прорыва на Славянск и Северск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Войска РФ построили новый мост вдоль российских наземных линий связи к Изюму Харьковской области, что может свидетельствовать о том, что оккупационные силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск, отмечают аналитики.
В то же время россияне продолжили штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма.
Институт со ссылкой на геолокационные кадры предполагает, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевахе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вчера отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.
Кроме того, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, 11 июня украинские военные сорвали планы российских оккупантов перейти в наступление на Запорожье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.