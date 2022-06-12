Окупанти планують посилити наступ на Слов'янськ і Сіверськ, - ISW

Війська РФ побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв'язку до Ізюма Харківської області, що може свідчити про те, що окупаційні сили будуть продовжувати посилювати наступальні операції на Слов'янськ і Сіверськ, зазначають аналітики.

Водночас росіяни продовжили штурм населених пунктів на північний захід і південний схід від Ізюма.

Інститут з посиланням на геолокаційні кадри припускає, що російські і чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Камишевасі (приблизно в 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з'єднатися з наступаючими на Оріхове підрозділами.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжували вести наземні наступи в районі Сєвєродонецька, але українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста.

Загарбники, ймовірно, відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірськ-Лисичанськ і почали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Українські сили, ймовірно, відновили контрнаступ на північному заході від Херсона (в Киселівці), на південь від попередніх операцій.

Російські окупаційні чиновники видали першу партію російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України вчора відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

Крім того, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, 11 червня українські військові зірвали плани російських окупантів перейти в наступ на Запоріжжя.

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