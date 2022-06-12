Окупанти планують посилити наступ на Слов'янськ і Сіверськ, - ISW

Російські війська продовжують наступ на декількох напрямках на Донбасі. Зокрема, дії окупантів свідчать про плани прориву на Слов'янськ і Сіверськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Війська РФ побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв'язку до Ізюма Харківської області, що може свідчити про те, що окупаційні сили будуть продовжувати посилювати наступальні операції на Слов'янськ і Сіверськ, зазначають аналітики.
Водночас росіяни продовжили штурм населених пунктів на північний захід і південний схід від Ізюма.
Інститут з посиланням на геолокаційні кадри припускає, що російські і чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Камишевасі (приблизно в 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з'єднатися з наступаючими на Оріхове підрозділами.
Ключові висновки аналітиків ISW:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України вчора відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.
Крім того, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, 11 червня українські військові зірвали плани російських окупантів перейти в наступ на Запоріжжя.
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