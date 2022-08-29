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Оккупанты планируют сегодня проводить фильтрацию в Голой Пристани

Фото: оккупанты планируют сегодня проводить фильтрацию в Голой Пристани (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные планируют сегодня, 29 августа, проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани Скадовского района Херсонской области.

Об этом заявил зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

С этой целью оккупанты свезли в город дополнительные силы. Сообщается, что запланировано проведение усиленных проверок и обысков у гражданского населения.

Ранее стало известно, что россияне создали на оккупированных территориях 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают и допрашивают военнопленных и гражданских.

По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, на временно оккупированных Россией территориях так называемую фильтрацию не проходит около 30% местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.

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