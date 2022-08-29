Окупанти планують сьогодні проводити фільтрацію в Голій Пристані

Російські військові планують сьогодні, 29 серпня, проводити фільтраційні заходи в Голій Пристані Скадовського району Херсонської області.

Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

З цією метою окупанти звезли в місто додаткові сили. Повідомляється, що заплановано проведення посилених перевірок і обшуків у цивільного населення.

Раніше стало відомо, що росіяни створили на окупованих територіях 21 фільтраційний табір, в яких утримують і допитують військовополонених і цивільних.

За словами віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук, на тимчасово окупованих Росією територіях так звану фільтрацію не проходить близько 30% місцевого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

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